Вержиковский Емельян Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВержиковский Емельян Трофимович

Вержиковский Емельян Трофимович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1794

Дата смерти

15.10.1881

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Вержиковский Трофим Семенович

Мать: Вержиковская Ефимия

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Гетель Гликерия Емельяновна

Мать ребёнка: Вержиковская Агафья Власьевна

Рождение ребёнка
28.07.1829

Сын: Вержиковский Каллиник Емельянович

Мать ребёнка: Вержиковская Агафья Власьевна

Рождение ребёнка
12.01.1833

Сын: Вержиковский Филипп Емельянович

Мать ребёнка: Вержиковская Агафья Власьевна

Рождение ребёнка
15.04.1838

Сын: Вержиковский Николай Емельянович

Мать ребёнка: Вержиковская Агафья Власьевна

Рождение ребёнка
14.01.1841

Сын: Вержиковский Василий Емельянович

Мать ребёнка: Вержиковская Агафья Власьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вержиковская Агафья Власьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1881