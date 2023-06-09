Вержиковский Емельян Трофимович
Место рождения
Дата рождения1794
Дата смерти15.10.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Вержиковский Трофим Семенович
Мать: Вержиковская Ефимия
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Гетель Гликерия Емельяновна
Мать ребёнка: Вержиковская Агафья Власьевна
Рождение ребёнка
28.07.1829
Сын: Вержиковский Каллиник Емельянович
Мать ребёнка: Вержиковская Агафья Власьевна
Рождение ребёнка
12.01.1833
Сын: Вержиковский Филипп Емельянович
Мать ребёнка: Вержиковская Агафья Власьевна
Рождение ребёнка
15.04.1838
Сын: Вержиковский Николай Емельянович
Мать ребёнка: Вержиковская Агафья Власьевна
Рождение ребёнка
14.01.1841
Сын: Вержиковский Василий Емельянович
Мать ребёнка: Вержиковская Агафья Власьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.10.1881