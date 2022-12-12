Рухлядева Агафия Якимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Рухлядев Поликарп Онисимович
Отец ребёнка: Рухлядев Онисим Яковлевич
Рождение ребёнка
14.09.1887 ст.
Отец ребёнка: Рухлядев Онисим Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно