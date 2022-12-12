Рухлядев Онисим Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРухлядев Онисим Яковлевич

Рухлядев Онисим Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Рухлядев Поликарп Онисимович

Мать ребёнка: Рухлядева Агафия Якимова

Рождение ребёнка
14.09.1887 ст.

Сын: Рухлядев Пётр Онисимович

Мать ребёнка: Рухлядева Агафия Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рухлядева Агафия Якимова

Место жительства
Неизвестно
Рябиновщина, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close