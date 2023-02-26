Агафия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: София Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Кириллов
Рождение ребёнка
06.12.1825
Дочь: Анна Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Кириллов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Ксения Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Кириллов
Рождение ребёнка
06.05.1831
Дочь: Гликерия Емельянова
Отец ребёнка: Емельян Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельян Кириллов
Смерть
Неизвестно