Агафия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: София Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Кириллов

Рождение ребёнка
06.12.1825

Дочь: Анна Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Кириллов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Ксения Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Кириллов

Рождение ребёнка
06.05.1831

Дочь: Гликерия Емельянова

Отец ребёнка: Емельян Кириллов

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельян Кириллов

Смерть
Неизвестно
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