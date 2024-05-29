Астафьева Аграфена Ивановна 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Астафьева Аграфена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Астафьев Абрам Сергеевич

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Астафьева) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Астафьева) Авдотья Сергеевна

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Астафьева) Авдотья Сергеевна

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Астафьев Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Астафьева) Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Астафьев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Астафьев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Астафьева) Федосея Сергеевна

Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович

Смерть
Неизвестно

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