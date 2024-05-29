Астафьева Аграфена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Астафьева) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: (Астафьева) Авдотья Сергеевна
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Астафьева) Авдотья Сергеевна
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович
Рождение ребёнка
1821
Сын: Астафьев Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Астафьева) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Астафьев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Астафьев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Астафьева) Федосея Сергеевна
Отец ребёнка: Астафьев Сергей Тарасович
Смерть
Неизвестно