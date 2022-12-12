Агурякин Яков Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти15.03.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Агурякин Афанасий Степанович
Мать: не указана
Военная служба
С 1941 по 15.03.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой В звании рядового служил в составе 523 стрелкового полка 188 стрелковой дивизии 11 армии Северо-Западного фронта. В период с 15 по 28 февраля 1943 года Севе... Показать все
Смерть
15.03.1943
Причина смерти: Погиб в бою | Погиб 15.03.1943 года (под фамилией Агулянин датой смерти указан февраль 1943 года). Место захоронения – д. Язвы (Борисово), Старорусский район, Новгородская область. В 1... Показать все