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Агурякин Яков Афанасьевич

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

15.03.1943

Пол

Мужской

Отец

До 1889 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Агурякин Афанасий Степанович

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 1941 по 15.03.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Рядовой В звании рядового служил в составе 523 стрелкового полка 188 стрелковой дивизии 11 армии Северо-Западного фронта. В период с 15 по 28 февраля 1943 года Севе... Показать все
Смерть
15.03.1943
Причина смерти: Погиб в бою | Погиб 15.03.1943 года (под фамилией Агулянин датой смерти указан февраль 1943 года). Место захоронения – д. Язвы (Борисово), Старорусский район, Новгородская область. В 1... Показать все
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