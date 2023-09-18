Осецкая (Гвоздецкая) Антонина Ромуальдовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осецкая (Гвоздецкая) Антонина Ромуальдовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гвоздецкий Ромуальд-Ян Флорентинович

Мать: Гвоздецкая Иоанна Феликсовна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Глиноецкая Станислава Густавовна

Отец ребёнка: Осецкий Густав

Польша
Рождение ребёнка
22.05.1883

Сын: Осецкий Казимир Густавович

Отец ребёнка: Осецкий Густав

Рождение ребёнка
05.03.1891

Дочь: Новикова Ванда

Отец ребёнка: Осецкий Густав

Россия, г. Вязьма
Смерть
Неизвестно
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