Осецкая (Гвоздецкая) Антонина Ромуальдовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Глиноецкая Станислава Густавовна
Отец ребёнка: Осецкий Густав
Польша
Рождение ребёнка
22.05.1883
Сын: Осецкий Казимир Густавович
Отец ребёнка: Осецкий Густав
Рождение ребёнка
05.03.1891
Дочь: Новикова Ванда
Отец ребёнка: Осецкий Густав
Россия, г. Вязьма
Смерть
Неизвестно