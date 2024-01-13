Баринов Владимир Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баринов Владимир Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1985

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1985

Отец: не указан

Мать: Баринова Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
10.03.2009

Сын: Баринов Тимофей Владимирович

Мать ребёнка: Баринова Инна Александровна

Рождение ребёнка
28.09.2016

Сын: Баринов Руслан Владимирович

Мать ребёнка: Баринова Инна Александровна

Рождение ребёнка
18.09.2023

Дочь: Баринова Александра Владимировна

Мать ребёнка: Баринова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Инна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баринова Ирина

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