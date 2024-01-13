Баринов Владимир Витальевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1985
Рождение ребёнка
10.03.2009
Сын: Баринов Тимофей Владимирович
Мать ребёнка: Баринова Инна Александровна
Рождение ребёнка
28.09.2016
Сын: Баринов Руслан Владимирович
Мать ребёнка: Баринова Инна Александровна
Рождение ребёнка
18.09.2023
Дочь: Баринова Александра Владимировна
Мать ребёнка: Баринова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баринова Ирина