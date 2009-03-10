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Баринов Тимофей Владимирович
Баринов Тимофей Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.03.2009
Пол
Мужской
Отец
Баринов Владимир Витальевич
1985 г.р.
Мать
Баринова Инна Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.2009
Отец:
Баринов Владимир Витальевич
Мать:
Баринова Инна Александровна
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