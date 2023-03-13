Щипакина (Степанова) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Степанова) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Степанъ Степановъ

Мать: не указана

Бракосочетание
15.02.1888

Муж: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1889

Сын: Щипакинъ Герасимъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Рождение ребёнка
12.07.1891

Дочь: Кувшинова Марина

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1894

Сын: Щипакинъ Петръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1896

Сын: Щипакинъ Андрей

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1898

Сын: Щипакинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1901

Сын: Щипакинъ Григорий

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1904

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.07.1906

Сын: Щипакинъ Максимъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1909

Дочь: Щипакина Анна

Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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