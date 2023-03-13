Щипакина (Степанова) Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1866
Отец: Степанъ Степановъ
Мать: не указана
Бракосочетание
15.02.1888
Муж: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
1889
Сын: Щипакинъ Герасимъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
12.07.1891
Дочь: Кувшинова Марина
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.09.1894
Сын: Щипакинъ Петръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
08.10.1896
Сын: Щипакинъ Андрей
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.11.1898
Сын: Щипакинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
09.03.1901
Сын: Щипакинъ Григорий
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
05.02.1904
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
28.07.1906
Сын: Щипакинъ Максимъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ
Рождение ребёнка
04.01.1909
Дочь: Щипакина Анна
Отец ребёнка: Щипакинъ Федоръ