Григорьева (Мелихова) Параскева Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьева (Мелихова) Параскева Федотова

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Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.10.1891

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1891

Отец: Мелихов Федот Тихонов

Мать: Мелихова Акилина Петрова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
20.01.1912

Муж: Григорьев Иван Игнатов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.10.1912

Сын: Григорьев Димитрий Иванов

Отец ребёнка: Григорьев Иван Игнатов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.05.1914

Дочь: Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Григорьев Иван Игнатов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.02.1917

Сын: Григорьев Федор Иванов

Отец ребёнка: Григорьев Иван Игнатов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.10.1918

Дочь: Григорьева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Григорьев Иван Игнатов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Григорьев Иван Игнатов

Смерть
1975
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