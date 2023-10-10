Григорьева (Мелихова) Параскева Федотова
Место рождения
Дата рождения18.10.1891
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1891
Отец: Мелихов Федот Тихонов
Мать: Мелихова Акилина Петрова
Бракосочетание
20.01.1912
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
24.10.1912
Сын: Григорьев Димитрий Иванов
Отец ребёнка: Григорьев Иван Игнатов
Рождение ребёнка
16.05.1914
Дочь: Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Григорьев Иван Игнатов
Рождение ребёнка
04.02.1917
Отец ребёнка: Григорьев Иван Игнатов
Рождение ребёнка
15.10.1918
Дочь: Григорьева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Григорьев Иван Игнатов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Григорьев Иван Игнатов
Смерть
1975