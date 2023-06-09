Dobusz Wasyl
Место рождения
Дата рождения31.03.1885
Дата смерти?.07.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1885
Отец: Добыш Михаил Николаевич
Мать: Анна Михайловна
Иммиграция
25.10.1910
о.Эллис, Нью-Йорк, США
Бракосочетание
18.02.1927
Жена: Dobusz Tanka
Cleveland, Ohio, USA
Рождение ребёнка
28.08.1927
Сын: Dobusz Nick
Мать ребёнка: Dobusz Tanka
Cleveland, Ohio, USA
Гражданство
1941
Cleveland, Огайо, США
Смерть
?.07.1973
Похороны
Неизвестно
Saints Peter and Paul Cemetery, Parma, Ohio, United States