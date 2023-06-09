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Dobusz Wasyl

Место рождения

Великая Сушица, Львівська область

Дата рождения

31.03.1885

Дата смерти

?.07.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1885

Отец: Добыш Михаил Николаевич

Мать: Анна Михайловна

Великая Сушица, Львівська область
Иммиграция
25.10.1910
о.Эллис, Нью-Йорк, США
Бракосочетание
18.02.1927

Жена: Dobusz Tanka

Cleveland, Ohio, USA
Рождение ребёнка
28.08.1927

Сын: Dobusz Nick

Мать ребёнка: Dobusz Tanka

Cleveland, Ohio, USA
Гражданство
1941
Cleveland, Огайо, США
Смерть
?.07.1973
Похороны
Неизвестно
Saints Peter and Paul Cemetery, Parma, Ohio, United States