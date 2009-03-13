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Dobusz Nick

Место рождения

Cleveland, Ohio, USA

Дата рождения

28.08.1927

Дата смерти

13.03.2009

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Жена

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1927

Отец: Dobusz Wasyl

Мать: Dobusz Tanka

Cleveland, Ohio, USA
Рождение ребёнка
26.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Frances

Рождение ребёнка
08.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Frances

Cleveland, Огайо, США
Рождение ребёнка
15.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Frances

Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Frances

Место жительства
Неизвестно
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.03.2009
Похороны
Неизвестно
Ohio Western Reserve National Cemetery, 10175 Rawiga RD Po Box #8, Rittman, Ohio 44270, USA