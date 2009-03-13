Dobusz Nick
Место рожденияCleveland, Ohio, USA
Дата рождения28.08.1927
Дата смерти13.03.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1927
Отец: Dobusz Wasyl
Мать: Dobusz Tanka
Cleveland, Ohio, USA
Рождение ребёнка
26.10.1955
Рождение ребёнка
08.11.1957
Cleveland, Огайо, США
Рождение ребёнка
15.11.1959
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Frances
Место жительства
Неизвестно
Cleveland, Cuyahoga, Ohio, USA
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.03.2009
Похороны
Неизвестно
Ohio Western Reserve National Cemetery, 10175 Rawiga RD Po Box #8, Rittman, Ohio 44270, USA