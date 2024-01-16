Чупров Филипп Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупров Филипп Григорьевич

Чупров Филипп Григорьевич

avatar

Место рождения

село Усть-Цильма

Дата рождения

07.12.1918

Дата смерти

18.06.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутенко (Чупрова) Дочь

Мать ребёнка: Чупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьяненко (Чупрова) Дочь

Мать ребёнка: Чупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных (Чупрова) Дочь

Мать ребёнка: Чупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Сын

Мать ребёнка: Чупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1952

Сын: Чупров Иван Филипович

Мать ребёнка: Чупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна

Смерть
18.06.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.