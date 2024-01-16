Чупров Филипп Григорьевич
Место рождениясело Усть-Цильма
Дата рождения07.12.1918
Дата смерти18.06.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутенко (Чупрова) Дочь
Мать ребёнка: Чупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьяненко (Чупрова) Дочь
Мать ребёнка: Чупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных (Чупрова) Дочь
Мать ребёнка: Чупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Сын
Мать ребёнка: Чупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1952
Мать ребёнка: Чупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна
Смерть
18.06.1991