Чупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна
Место рожденияУсть-Цильма, Республика Коми РСФСР
Дата рождения15.09.1920
Дата смерти30.11.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1920
Усть-Цильма, Республика Коми РСФСР
Рождение ребёнка
07.04.1952
Отец ребёнка: Чупров Филипп Григорьевич
остров Моржовец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутенко Дочь
Отец ребёнка: Чупров Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукьяненко Дочь
Отец ребёнка: Чупров Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Дочь
Отец ребёнка: Чупров Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Сын
Отец ребёнка: Чупров Филипп Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.1997
Нарьян-Мар, Ненецкая Автономная Область Российская Федерация