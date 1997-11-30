Чупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна

Чупрова (Мяндина) Елизавета Тимофеевна

avatar

Место рождения

Усть-Цильма, Республика Коми РСФСР

Дата рождения

15.09.1920

Дата смерти

30.11.1997

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1920

Отец: Мяндин Тимофей Емельянович

Мать: Мяндина Пелагея Васильевна

Усть-Цильма, Республика Коми РСФСР
Рождение ребёнка
07.04.1952

Сын: Чупров Иван Филипович

Отец ребёнка: Чупров Филипп Григорьевич

остров Моржовец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутенко Дочь

Отец ребёнка: Чупров Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукьяненко Дочь

Отец ребёнка: Чупров Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Дочь

Отец ребёнка: Чупров Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Сын

Отец ребёнка: Чупров Филипп Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.11.1997
Нарьян-Мар, Ненецкая Автономная Область Российская Федерация
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close