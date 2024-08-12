Авербух Раиса Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1920
Дата смерти2009
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1920
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-онколог, хирург
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кастальская (Щирина) Анна (Нана) Владимировна
Отец ребёнка: Щирин Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 22.05.1946
Сын: Щирин Григорий (Геня) Владимирович
Отец ребёнка: Щирин Владимир Григорьевич
Эмиграция
1989
Смерть
2009