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Авербух Раиса Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1920

Дата смерти

2009

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1920

Отец: Авербух Илья Владимирович

Мать: Авербух (Гуревич) Софья Моисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Баку, Азербайджанская ССР
Врач-онколог, хирург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щирин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кастальская (Щирина) Анна (Нана) Владимировна

Отец ребёнка: Щирин Владимир Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 22.05.1946

Сын: Щирин Григорий (Геня) Владимирович

Отец ребёнка: Щирин Владимир Григорьевич

Баку, Азербайджанская ССР
Эмиграция
1989
Баку, Азербайджанская ССР
Смерть
2009

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