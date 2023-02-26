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(Чепелкина) Акилина Романова

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

06.06.1836

Дата смерти

17.01.1837

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1836

Отец: Чепелкин Роман Сергеев

Мать: Чепелкина Пелагея Тимофеева

д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
17.01.1837
д.Слобода вотчины помещика Петра Павлова Белавенцева Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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