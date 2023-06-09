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Wasem (Freund) Ottilia

Место рождения

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

До 1838

Пол

Женский

Отец

1734 г.р.

Мать

1745 г.р.

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Freund Johann Adam

Мать: Anna

Филипповка, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Philippsfeld
Бракосочетание
До 1801

Муж: Seng Jost

Зоркино, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
02.08.1805

Дочь: Wassem Maria Susanna

Отец ребёнка: Wasem Johann Anton

Рождение ребёнка
08.08.1807

Дочь: Wassem Maria Elisabeth

Отец ребёнка: Wasem Johann Anton

Бракосочетание
До 1815

Муж: Wasem Johann Anton

Зоркино, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
До 1838
Зоркино, Марксовский муниципальный район, Саратовская область