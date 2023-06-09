Wasem (Freund) Ottilia
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиДо 1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Freund Johann Adam
Мать: Anna
Philippsfeld
Рождение ребёнка
02.08.1805
Дочь: Wassem Maria Susanna
Отец ребёнка: Wasem Johann Anton
Рождение ребёнка
08.08.1807
Дочь: Wassem Maria Elisabeth
Отец ребёнка: Wasem Johann Anton
Бракосочетание
До 1815
Муж: Wasem Johann Anton
Смерть
До 1838