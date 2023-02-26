Елизавета Иванова
Место рожденияд.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения03.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1883
д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1903
Муж: Яков Ефимов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1903
Дочь: Ульяния Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ефимов
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ефимов
Рождение ребёнка
14.12.1911
Дочь: Анастасия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ефимов
Смерть
Неизвестно