Елизавета Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Иванова

Елизавета Иванова

avatar

Место рождения

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

03.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1883

Отец: Лазарев Иван Иванов

Мать: Лазарева Акилина (Пелагея) Иванова

д.Веретия Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
07.02.1903

Муж: Яков Ефимов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.12.1903

Дочь: Ульяния Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.12.1911

Дочь: Анастасия Яковлева

Отец ребёнка: Яков Ефимов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close