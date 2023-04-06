Северцов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Северцов Алексей

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

23.09.1866

Дата смерти

19.12.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.12.1891

Сын: Северцов Сергей Alexeevitch

Мать ребёнка: Северцова Мария Сергеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Северцова Мария Сергеевна

Бракосочетание
1920

Жена: Северцова Мария Сергеевна

Супруг(-а): Людмила Борисовна Borisovna Северцова (Райвич)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Северцов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Северцова Мария Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
биолог, основоположник эволюционной морфологии животных
Смерть
19.12.1936
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