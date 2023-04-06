Северцов Алексей
Место рождения
Дата рождения23.09.1866
Дата смерти19.12.1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1891
Сын: Северцов Сергей Alexeevitch
Мать ребёнка: Северцова Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Северцова Мария Сергеевна
Бракосочетание
1920
Супруг(-а): Людмила Борисовна Borisovna Северцова (Райвич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Северцов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Северцова Мария Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
биолог, основоположник эволюционной морфологии животных
Смерть
19.12.1936