Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Малинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Малинина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Малинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Малинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Малинина Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Малинин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Малинина Устинья Ивановна
Отец ребёнка: Малинин Иван Иванович
Смерть
Неизвестно