Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Молодцов Иван Антонович

Мать: Молодцова (Черепанова) Ирина Тимофеевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малинин Иван Иванович

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Малинин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Малинин Иван Иванович

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Малинина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Малинин Иван Иванович

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Малинин Иван Иванович

Отец ребёнка: Малинин Иван Иванович

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Малинина Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Малинин Иван Иванович

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Малинина Устинья Ивановна

Отец ребёнка: Малинин Иван Иванович

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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