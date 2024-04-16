Малинин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Малинина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Малинина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Малинина Устинья Ивановна
Мать ребёнка: Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно