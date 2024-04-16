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Малинин Иван Иванович

Место рождения

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1776

Сын: Малинин Ефим Иванович

Мать ребёнка: Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Малинина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Малинин Иван Иванович

Мать ребёнка: Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Малинина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Малинина Устинья Ивановна

Мать ребёнка: Малинина (Молодцова) Акулина Ивановна

Вагайцево, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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