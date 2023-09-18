Войташ Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войташ Артемий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Войташ Ксенофонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Войташ Никита

Мать ребёнка: Войташ Анна

Рождение ребёнка
06.12.1839

Сын: Войташ Николай

Мать ребёнка: Войташ Анна

Лучковка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Войташ Анна

Смерть
Неизвестно
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