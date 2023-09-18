Войташ Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Войташ Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Войташ Никита
Мать ребёнка: Войташ Анна
Рождение ребёнка
06.12.1839
Сын: Войташ Николай
Мать ребёнка: Войташ Анна
Лучковка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Войташ Анна
Смерть
Неизвестно