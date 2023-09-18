Войташ Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войташ Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Войташ Никита

Отец ребёнка: Войташ Артемий

Рождение ребёнка
06.12.1839

Сын: Войташ Николай

Отец ребёнка: Войташ Артемий

Лучковка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Войташ Артемий

Смерть
Неизвестно
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