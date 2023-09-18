Войташ Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Войташ Никита
Отец ребёнка: Войташ Артемий
Рождение ребёнка
06.12.1839
Сын: Войташ Николай
Отец ребёнка: Войташ Артемий
Лучковка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Войташ Артемий
Смерть
Неизвестно