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Здорнов Василий Епифанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

29.04.1807

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Здорнов Епифан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1801

Сын: Здорнов Иоанн Васильев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.07.1802

Дочь: Серафима Васильева

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.03.1804

Сын: Вздорнов Алексей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1805

Сын: Здорнов Димитрий Васильев

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
29.04.1807
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область