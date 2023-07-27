Здорнов Василий Епифанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти29.04.1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Отец: Здорнов Епифан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1801
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1802
Дочь: Серафима Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
26.03.1804
Сын: Вздорнов Алексей Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1805
Сын: Здорнов Димитрий Васильев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.04.1807