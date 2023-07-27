Здорнов Епифан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Здорнов Епифан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

08.03.1813

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Здорнов Гаврило Епифанов

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Мария Епифанова

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Здорнов Василий Епифанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Сединкина Агафья Епифанова

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
08.03.1813
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от ушибу и раздавления