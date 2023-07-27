Здорнов Епифан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1753
Дата смерти08.03.1813
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Мария Епифанова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Сединкина Агафья Епифанова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
08.03.1813
Причина смерти: от ушибу и раздавления