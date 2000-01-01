Гуревич (Любина) Перла Залмановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич (Любина) Перла Залмановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Любин Залман

Мать: Любина Рива Малка

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пчелко Анна (Этка) Ейсефовна

Отец ребёнка: Гуревич Ейсеф Симхе

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гуревич Лев Ейсефович

Отец ребёнка: Гуревич Ейсеф Симхе

Рождение ребёнка
30.03.1904

Сын: Гуревич Григорий Ейсефович

Отец ребёнка: Гуревич Ейсеф Симхе

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гуревич Наум (Нёма) Ейсефович

Отец ребёнка: Гуревич Ейсеф Симхе

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любин Ерухим Ейсефович

Отец ребёнка: Гуревич Ейсеф Симхе

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любин Содик Ейсефович

Отец ребёнка: Гуревич Ейсеф Симхе

Смерть
1941
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