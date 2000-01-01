Гуревич (Любина) Перла Залмановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1941
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Любин Залман
Мать: Любина Рива Малка
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пчелко Анна (Этка) Ейсефовна
Отец ребёнка: Гуревич Ейсеф Симхе
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Гуревич Ейсеф Симхе
Рождение ребёнка
30.03.1904
Сын: Гуревич Григорий Ейсефович
Отец ребёнка: Гуревич Ейсеф Симхе
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гуревич Наум (Нёма) Ейсефович
Отец ребёнка: Гуревич Ейсеф Симхе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуревич Ейсеф Симхе
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гуревич Ейсеф Симхе
Смерть
1941