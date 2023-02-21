Гуревич Ейсеф Симхе — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуревич Ейсеф Симхе

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пчелко Анна (Этка) Ейсефовна

Мать ребёнка: Гуревич Перла Залмановна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гуревич Лев Ейсефович

Мать ребёнка: Гуревич Перла Залмановна

Рождение ребёнка
30.03.1904

Сын: Гуревич Григорий Ейсефович

Мать ребёнка: Гуревич Перла Залмановна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Гуревич Наум (Нёма) Ейсефович

Мать ребёнка: Гуревич Перла Залмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любин Ерухим Ейсефович

Мать ребёнка: Гуревич Перла Залмановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любин Содик Ейсефович

Мать ребёнка: Гуревич Перла Залмановна

Смерть
Неизвестно
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