Гуревич Ейсеф Симхе
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пчелко Анна (Этка) Ейсефовна
Мать ребёнка: Гуревич Перла Залмановна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Гуревич Перла Залмановна
Рождение ребёнка
30.03.1904
Сын: Гуревич Григорий Ейсефович
Мать ребёнка: Гуревич Перла Залмановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Гуревич Наум (Нёма) Ейсефович
Мать ребёнка: Гуревич Перла Залмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуревич Перла Залмановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гуревич Перла Залмановна
Смерть
Неизвестно