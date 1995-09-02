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Хамоков Алик Шамхалович

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Место рождения

Дейское, Терский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

23.06.1942

Дата смерти

02.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1942

Отец: Хамоков Шамхал

Мать: Хамокова Ляна

Дейское, Терский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
21.11.1967

Дочь: Труфанова Елена Аликовна

Мать ребёнка: Хамокова Валентина Андреевна

Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамокова Валентина Андреевна

Смерть
02.09.1995
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
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