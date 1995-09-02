Хамоков Алик Шамхалович
Место рождения
Дата рождения23.06.1942
Дата смерти02.09.1995
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1942
Отец: Хамоков Шамхал
Мать: Хамокова Ляна
Рождение ребёнка
21.11.1967
Дочь: Труфанова Елена Аликовна
Мать ребёнка: Хамокова Валентина Андреевна
Крымск, Крымский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1995
Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика