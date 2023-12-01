Виноргадов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноргадов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Виноградов Иван Александрович

Мать: Виноградова Платонида Пантелеевна

Рождение ребёнка
01.01.1917

Сын: Виноградов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Виноградова Мария Анциферовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Мария Анциферовна

Смерть
Неизвестно
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