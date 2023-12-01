Виноргадов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1917
Сын: Виноградов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Виноградова Мария Анциферовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Виноградова Мария Анциферовна
Смерть
Неизвестно