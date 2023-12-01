Виноградов Иван Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Иван Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Виноградова Платонида Пантелеевна

Рождение ребёнка
26.07.1889

Сын: Виноградов Степан Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Платонида Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Платонида Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Виноградова Платонида Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноградов Иван Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Платонида Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виноргадов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Виноградова Платонида Пантелеевна

Смерть
Неизвестно
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