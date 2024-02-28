Шинкарева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкарева Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинкарев Николай Петрович

Отец ребёнка: Шинкарев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинкарев Сергей Петрович

Отец ребёнка: Шинкарев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шинкарев Александр Петрович

Отец ребёнка: Шинкарев Петр Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калашникова Раиса Петровна

Отец ребёнка: Шинкарев Петр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинкарев Петр Андреевич

Смерть
Неизвестно
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