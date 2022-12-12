Волкова (Гейден) Варвара Петровна
Место рождения
Дата рождения23.09.1870
Дата смерти22.02.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.06.1894
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Волкова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Волков-Муромцев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
29.06.1896
Отец ребёнка: Волков-Муромцев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Волкова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Волков-Муромцев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
24.11.1902
Сын: Волков-Муромцев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Волков-Муромцев Владимир Александрович
Хмелита, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1905
Дочь: Волкова Марина Владимировна
Отец ребёнка: Волков-Муромцев Владимир Александрович
Рождение ребёнка
18.04.1908
Сын: Волков-Муромцев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Волков-Муромцев Владимир Александрович
Смерть
22.02.1961
г. Иерусалим, Израиль