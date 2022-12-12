Волкова (Гейден) Варвара Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Гейден) Варвара Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

23.09.1870

Дата смерти

22.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
12.06.1894

Муж: Волков-Муромцев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Волкова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Волков-Муромцев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
29.06.1896

Сын: Волков Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Волков-Муромцев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Волкова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Волков-Муромцев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
24.11.1902

Сын: Волков-Муромцев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Волков-Муромцев Владимир Александрович

Хмелита, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1905

Дочь: Волкова Марина Владимировна

Отец ребёнка: Волков-Муромцев Владимир Александрович

Рождение ребёнка
18.04.1908

Сын: Волков-Муромцев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Волков-Муромцев Владимир Александрович

Смерть
22.02.1961
г. Иерусалим, Израиль
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