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Росихин Власий Игнатов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1806

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Росихин Игнат Евлампиев

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Росихин Михаил Власов

Мать ребёнка: Росихина Пелагея

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.05.1837

Сын: Росихин Игнат Власов

Мать ребёнка: Росихина Пелагея

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
06.04.1839

Сын: Росихин Егор Власов

Мать ребёнка: Росихина Пелагея

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1839
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