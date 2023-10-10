Росихин Власий Игнатов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Росихин Игнат Евлампиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Росихина Пелагея
Рождение ребёнка
23.05.1837
Сын: Росихин Игнат Власов
Мать ребёнка: Росихина Пелагея
Рождение ребёнка
06.04.1839
Сын: Росихин Егор Власов
Мать ребёнка: Росихина Пелагея
Смерть
1839