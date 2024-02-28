Кисель Давид Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
1856
Отец: Кисель Леонтий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
24.05.1876 ст.
Жена: Кисель Евдокия Ивановна
Шаболтасовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1882 ст.
Дочь: Кисель Марфа Давидовна
Мать ребёнка: Кисель Евдокия Ивановна
Восприемник
14.11.1882 ст.
Филипп Саввич Николаец
Бракосочетание
04.05.1886 ст.
Жена: Кисель Анна Кирилловна
Крестьяне собственники Ефим Сергеевич Безкоровайный, Аввакум Никифорович Грищук, Ефрем Григорьевич Безкоровайный, казак Харитон Прокопьевич Мясоед
Рождение ребёнка
21.05.1895 ст.
Дочь: Кисель Елена Давидовна
Мать ребёнка: Кисель Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
11.04.1897 ст.
Мать ребёнка: Кисель Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Мать ребёнка: Кисель Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
07.06.1902 ст.
Дочь: Кисель Мария Давидовна
Мать ребёнка: Кисель Анна Кирилловна
Смерть
Неизвестно