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Кисель Давид Леонтьевич

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Кисель Леонтий Иванович

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
24.05.1876 ст.

Жена: Кисель Евдокия Ивановна

Шаболтасовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.07.1882 ст.

Дочь: Кисель Марфа Давидовна

Мать ребёнка: Кисель Евдокия Ивановна

Криски, Чернігівська область
Восприемник
14.11.1882 ст.
Криски, Чернігівська область
Филипп Саввич Николаец
Бракосочетание
04.05.1886 ст.

Жена: Кисель Анна Кирилловна

Криски, Чернігівська область
Крестьяне собственники Ефим Сергеевич Безкоровайный, Аввакум Никифорович Грищук, Ефрем Григорьевич Безкоровайный, казак Харитон Прокопьевич Мясоед
Рождение ребёнка
21.05.1895 ст.

Дочь: Кисель Елена Давидовна

Мать ребёнка: Кисель Анна Кирилловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.04.1897 ст.

Сын: Кисель Иван Давидович

Мать ребёнка: Кисель Анна Кирилловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.

Сын: Кисель Козьма Давидович

Мать ребёнка: Кисель Анна Кирилловна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1902 ст.

Дочь: Кисель Мария Давидовна

Мать ребёнка: Кисель Анна Кирилловна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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