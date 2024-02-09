Кисель (Ступак) Анна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кисель (Ступак) Анна Кирилловна

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Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Ступак Кирилл Андреевич

Мать: не указана

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
04.05.1886 ст.

Муж: Кисель Давид Леонтьевич

Криски, Чернігівська область
Крестьяне собственники Ефим Сергеевич Безкоровайный, Аввакум Никифорович Грищук, Ефрем Григорьевич Безкоровайный, казак Харитон Прокопьевич Мясоед
Рождение ребёнка
21.05.1895 ст.

Дочь: Кисель Елена Давидовна

Отец ребёнка: Кисель Давид Леонтьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.04.1897 ст.

Сын: Кисель Иван Давидович

Отец ребёнка: Кисель Давид Леонтьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.

Сын: Кисель Козьма Давидович

Отец ребёнка: Кисель Давид Леонтьевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
07.06.1902 ст.

Дочь: Кисель Мария Давидовна

Отец ребёнка: Кисель Давид Леонтьевич

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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