Кисель (Ступак) Анна Кирилловна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Ступак Кирилл Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
04.05.1886 ст.
Крестьяне собственники Ефим Сергеевич Безкоровайный, Аввакум Никифорович Грищук, Ефрем Григорьевич Безкоровайный, казак Харитон Прокопьевич Мясоед
Рождение ребёнка
21.05.1895 ст.
Дочь: Кисель Елена Давидовна
Отец ребёнка: Кисель Давид Леонтьевич
Рождение ребёнка
11.04.1897 ст.
Отец ребёнка: Кисель Давид Леонтьевич
Рождение ребёнка
01.11.1899 ст.
Отец ребёнка: Кисель Давид Леонтьевич
Рождение ребёнка
07.06.1902 ст.
Дочь: Кисель Мария Давидовна
Отец ребёнка: Кисель Давид Леонтьевич
Смерть
Неизвестно