Павленко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна
Рождение ребёнка
1953
Сын: Павленко Валерий Иванович
Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна
Рождение ребёнка
1955
Дочь: Ляхова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павленко Нина Ивановна
Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зипунникова Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павленко Анна Ильинишна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно