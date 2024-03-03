Павленко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павленко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1951

Сын: Павленко Виктор Иванович

Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна

Рождение ребёнка
1953

Сын: Павленко Валерий Иванович

Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Ляхова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павленко Нина Ивановна

Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зипунникова Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Павленко Евдокия Ильинишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленко Анна Ильинишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленко Евдокия Ильинишна

Смерть
Неизвестно
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