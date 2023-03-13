Матрена Самуилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Самуилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Манухинъ Исакъ

Отец ребёнка: Макей Мануиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1773

Сын: Меркулъ Макеевъ

Отец ребёнка: Макей Мануиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Манухинъ Потапъ

Отец ребёнка: Макей Мануиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Макеева

Отец ребёнка: Макей Мануиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Манухинъ Петръ

Отец ребёнка: Макей Мануиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Аксинья Макеева

Отец ребёнка: Макей Мануиловъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Агрофена Мокеева

Отец ребёнка: Макей Мануиловъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макей Мануиловъ

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