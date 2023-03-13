Матрена Самуилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Манухинъ Исакъ
Отец ребёнка: Макей Мануиловъ
Рождение ребёнка
1773
Сын: Меркулъ Макеевъ
Отец ребёнка: Макей Мануиловъ
Рождение ребёнка
1778
Сын: Манухинъ Потапъ
Отец ребёнка: Макей Мануиловъ
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Макеева
Отец ребёнка: Макей Мануиловъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Манухинъ Петръ
Отец ребёнка: Макей Мануиловъ
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Аксинья Макеева
Отец ребёнка: Макей Мануиловъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Агрофена Мокеева
Отец ребёнка: Макей Мануиловъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макей Мануиловъ