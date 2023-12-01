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Сизов Владимир Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Сизов Ефим Георгиевич

Мать: Сизова Екатерина Васильевна

Призыв на военную службу
17.12.1942
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Кинешемский ГВК Ивановская обл., г. Кинешма Дата призыва 17.12.1942 Воинское звание ефрейтор Военно-пересыльный пункт 199 армейский запасной стрелковый полк Прибыл в часть 10.11.1943 Откуда прибы... Показать все
Смерть
Неизвестно
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