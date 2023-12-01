Сизов Владимир Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Сизов Ефим Георгиевич
Призыв на военную службу
17.12.1942
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Кинешемский ГВК Ивановская обл., г. Кинешма Дата призыва 17.12.1942 Воинское звание ефрейтор Военно-пересыльный пункт 199 армейский запасной стрелковый полк Прибыл в часть 10.11.1943 Откуда прибы... Показать все
Смерть
Неизвестно