Махотин Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.07.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1957
Мать ребёнка: Махотина (Харина) Пелагея Федоровна
Троюродный брат Тани, Гали, Васи
Рождение ребёнка
09.06.1959
Мать ребёнка: Махотина (Харина) Пелагея Федоровна
Награда
20.03.1970
Место работы 8-я дистанция сигнализации и связи, контрольно-испытательный пункт Должность старший механик Наименование награды Юбилейная медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня ро... Показать все
Награда
28.12.1971
Наименование награды Нагрудный знак "Отличный дружинник" Тип документа Решение Исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся Дата издания документа 28 дек. 1971 г. Номер... Показать все
Смерть
04.07.2011