Махотин Николай Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Махотин Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.07.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махотина (Харина) Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
11.04.1957

Сын: Махотин Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Махотина (Харина) Пелагея Федоровна

Троюродный брат Тани, Гали, Васи
Рождение ребёнка
09.06.1959

Сын: Махотин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Махотина (Харина) Пелагея Федоровна

Награда
20.03.1970
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Место работы 8-я дистанция сигнализации и связи, контрольно-испытательный пункт Должность старший механик Наименование награды Юбилейная медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня ро... Показать все
Награда
28.12.1971
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область
Наименование награды Нагрудный знак "Отличный дружинник" Тип документа Решение Исполнительного комитета Челябинского областного Совета депутатов трудящихся Дата издания документа 28 дек. 1971 г. Номер... Показать все
Смерть
04.07.2011
Карталы, Карталинский муниципальный район, Челябинская область

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