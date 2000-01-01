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Куликова Пелагея Павловна
Куликова Пелагея Павловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1942
Пол
Женский
Отец
Куликов Павел
Мать
Куликова Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Куликов Павел
Мать:
Куликова Анна
Смерть
1942
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