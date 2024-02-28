Маслова (Студенцова) Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Студенцова) Екатерина Матвеевна

Место рождения

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Студенцов Матвей Иванович

Мать: Студенцова Мария Васильевна

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
03.04.1844 ст.

Муж: Маслов Марк Григорьевич

Рождество, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Поручители по жениху - Вологодской Семинарии низшего отделения ученик Евгений Ушаков и Грязовецкого уезда Воскресенской Расловской церкви пономарь Алексей Бачалдин; по невесте - Грязовецкого уезда Тро... Показать все
Смерть
Неизвестно
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