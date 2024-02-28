Маслова (Студенцова) Екатерина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Бракосочетание
03.04.1844 ст.
Поручители по жениху - Вологодской Семинарии низшего отделения ученик Евгений Ушаков и Грязовецкого уезда Воскресенской Расловской церкви пономарь Алексей Бачалдин; по невесте - Грязовецкого уезда Тро... Показать все
Смерть
Неизвестно