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Филиппов Василий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

03.01.1888

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Филиппов Филипп Осипович

Мать: Филиппова Прасковья Яковлевна

Бракосочетание
26.10.1836

Жена: Филиппова Наталия Григорьевна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Филиппова Наталия Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филиппов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Филиппова Наталия Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Старый стиль
Смерть
03.01.1888
Похороны
05.01.1888
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