Филиппов Василий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти03.01.1888
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Бракосочетание
26.10.1836
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Филиппова Наталия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филиппов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Филиппова Наталия Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Старый стиль
Смерть
03.01.1888
Похороны
05.01.1888