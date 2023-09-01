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Филиппов Филипп Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Меркулов Осип

Мать: Меркулова N

Бракосочетание
12.10.1813

Жена: Филиппова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Филиппов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Филиппов Евдоким Филиппович

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Филиппов Константин Филиппович

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Филиппов Фёдор Филиппович

Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Яковлевна

Работа или профессия
Неизвестно
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