Филиппов Филипп Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: Меркулов Осип
Мать: Меркулова N
Бракосочетание
12.10.1813
Рождение ребёнка
1819
Сын: Филиппов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1823
Сын: Филиппов Евдоким Филиппович
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Филиппов Константин Филиппович
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Филипповна
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Филиппов Фёдор Филиппович
Мать ребёнка: Филиппова Прасковья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно