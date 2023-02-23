Кадышева Устинья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышева Устинья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Кадышев Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Петр Абрамович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Тарасова Екатерина Кадышева

Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Петр Абрамович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1864

Сын: Кадышев (однодворец) Филипп Петрович

Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Петр Абрамович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ляхова Евдокия Кадышева

Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Петр Абрамович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1880

Сын: Кадышев (однодворец) Федор Петрович

Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Петр Абрамович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадышев (однодворец) Петр Петрович

Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Петр Абрамович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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