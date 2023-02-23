Кадышева Устинья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Тарасова Екатерина Кадышева
Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Петр Абрамович
Рождение ребёнка
05.10.1864
Сын: Кадышев (однодворец) Филипп Петрович
Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Петр Абрамович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ляхова Евдокия Кадышева
Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Петр Абрамович
Рождение ребёнка
04.06.1880
Сын: Кадышев (однодворец) Федор Петрович
Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Петр Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадышев (однодворец) Петр Петрович
Отец ребёнка: Кадышев (однодворец) Петр Абрамович
Смерть
Неизвестно