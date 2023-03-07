Кадышев (однодворец) Петр Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кадышев (однодворец) Петр Абрамович

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кадышев (однодворец) Абрам Панфилович

Мать: Кадышева Евдокия Степановна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860

Сын: Кадышев Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Кадышева Устинья Петровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Тарасова Екатерина Кадышева

Мать ребёнка: Кадышева Устинья Петровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
05.10.1864

Сын: Кадышев (однодворец) Филипп Петрович

Мать ребёнка: Кадышева Устинья Петровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Ляхова Евдокия Кадышева

Мать ребёнка: Кадышева Устинья Петровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
04.06.1880

Сын: Кадышев (однодворец) Федор Петрович

Мать ребёнка: Кадышева Устинья Петровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кадышев (однодворец) Петр Петрович

Мать ребёнка: Кадышева Устинья Петровна

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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