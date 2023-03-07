Кадышев (однодворец) Петр Абрамович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Кадышева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Тарасова Екатерина Кадышева
Мать ребёнка: Кадышева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
05.10.1864
Сын: Кадышев (однодворец) Филипп Петрович
Мать ребёнка: Кадышева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Ляхова Евдокия Кадышева
Мать ребёнка: Кадышева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
04.06.1880
Сын: Кадышев (однодворец) Федор Петрович
Мать ребёнка: Кадышева Устинья Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кадышев (однодворец) Петр Петрович
Мать ребёнка: Кадышева Устинья Петровна
Смерть
Неизвестно