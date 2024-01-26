Килейникова (Меренкова) Ольга Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти?.06.1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.10.1899 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Венчание в с. Ханино в Успенской церкви
Рождение ребёнка
12.07.1906
Дочь: Соломатникова Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Килейников Михаил Иванович
Толстая Дуброва, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1913
Сын: Келейников Александр Михайлович
Отец ребёнка: Килейников Михаил Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1917 ст.
Дочь: Басиева Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Килейников Михаил Иванович
Думиничи, Думиничский район, Калужская область
Смерть
?.06.1932