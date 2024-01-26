Килейникова (Меренкова) Ольга Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Килейникова (Меренкова) Ольга Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

?.06.1932

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.10.1899 ст.

Муж: Килейников Михаил Иванович

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Венчание в с. Ханино в Успенской церкви
Рождение ребёнка
12.07.1906

Дочь: Соломатникова Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Килейников Михаил Иванович

Толстая Дуброва, Одоевский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
08.03.1913

Сын: Келейников Александр Михайлович

Отец ребёнка: Килейников Михаил Иванович

Рождение ребёнка
11.07.1917 ст.

Дочь: Басиева Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Килейников Михаил Иванович

Думиничи, Думиничский район, Калужская область
Смерть
?.06.1932
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