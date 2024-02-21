Пьянкова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянкова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сюткина (Пьянкова) Анна

Отец ребёнка: Пьянков Ипат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьянков Пинофен

Отец ребёнка: Пьянков Ипат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пьянков Ипат

Рождение ребёнка
1888

Сын: Пьянков Иван

Отец ребёнка: Пьянков Ипат

Рождение ребёнка
1890

Сын: Пьянков Федор

Отец ребёнка: Пьянков Ипат

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Бахарева (Пьянкова) Фёкла

Отец ребёнка: Пьянков Ипат

Смерть
Неизвестно

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