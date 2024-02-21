Пьянкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сюткина (Пьянкова) Анна
Отец ребёнка: Пьянков Ипат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пьянков Пинофен
Отец ребёнка: Пьянков Ипат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пьянков Ипат
Рождение ребёнка
1888
Сын: Пьянков Иван
Отец ребёнка: Пьянков Ипат
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пьянков Федор
Отец ребёнка: Пьянков Ипат
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Бахарева (Пьянкова) Фёкла
Отец ребёнка: Пьянков Ипат
Смерть
Неизвестно