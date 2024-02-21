Пьянков Ипат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пьянков Ипат

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сюткина (Пьянкова) Анна

Мать ребёнка: Пьянкова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пьянков Пинофен

Мать ребёнка: Пьянкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пьянкова ?

Рождение ребёнка
1888

Сын: Пьянков Иван

Мать ребёнка: Пьянкова ?

Рождение ребёнка
1890

Сын: Пьянков Федор

Мать ребёнка: Пьянкова ?

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Бахарева (Пьянкова) Фёкла

Мать ребёнка: Пьянкова ?

Смерть
Неизвестно

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