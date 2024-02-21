Пьянков Ипат
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сюткина (Пьянкова) Анна
Мать ребёнка: Пьянкова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пьянков Пинофен
Мать ребёнка: Пьянкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пьянкова ?
Рождение ребёнка
1888
Сын: Пьянков Иван
Мать ребёнка: Пьянкова ?
Рождение ребёнка
1890
Сын: Пьянков Федор
Мать ребёнка: Пьянкова ?
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Бахарева (Пьянкова) Фёкла
Мать ребёнка: Пьянкова ?
Смерть
Неизвестно