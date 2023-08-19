Фурсова (Сотникова) Параскева Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1882
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Сотников Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1901
Рождение ребёнка
28.10.1902
Дочь: Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
21.02.1905
Дочь: Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
07.03.1908
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
23.05.1909
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
03.11.1910
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
04.05.1913
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
15.01.1915
Дочь: Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич
Рождение ребёнка
08.01.1916
Сын: Фурсов Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич