Фурсова (Сотникова) Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова (Сотникова) Параскева Дмитриевна

Фурсова (Сотникова) Параскева Дмитриевна

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Сотников Дмитрий

Мать: не указана

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1901

Муж: Фурсов Андрей Андреевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
28.10.1902

Дочь: Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
21.02.1905

Дочь: Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.03.1908

Сын: Фурсов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.05.1909

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.11.1910

Сын: Фурсов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.05.1913

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.01.1915

Дочь: Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1916

Сын: Фурсов Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Фурсов Андрей Андреевич

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область